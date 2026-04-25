同じアジアの野球でありながら、まったくと言って良いほど違う。投手を過保護なほど守る韓国では1年に数回しかお目にかかれない「完投」や「完封」が、日本ではごく当たり前のように見られる現象だ。【写真】ド迫力の“開脚”も！韓国プロ野球“美脚美女”の大胆始球式開幕から1か月が経過しようとしている時点で、韓国は未だ完投・完封がゼロだが、日本は8回の完封を含む12回もの完投が記録されている。韓国メディア『OSEN』は「