しまむらグループ発、雑貨＆ファッションの専門店「シャンブル」から、コミック「PEANUTS(ピーナッツ)」の新作グッズが登場！ここでは、スヌーピーのぬいぐるみ「FUWAKUTA(ふわくた)」シリーズの新作と、旅のおともにぴったりなスーツケースステッカーを紹介しよう。【画像】クッキーを抱えたウッドストック、桜柄のオラフ…新作グッズを全種類見る■クッキーを抱えた姿がかわいい「FUWAKUTA」シリーズ新作「ぬいぐるみ FUWAKUTA