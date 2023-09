¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¡ÖÀ¾ÈªÂç¸ã¡×¤ÎÇ®°¦ÊóÆ»¤ÇÏÃÂê¤Ë¡ÄÌ©²ñÃæ¤Î¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º¥¿¥ì¥ó¥È¤Î´Ö¤Ç¶¦ÄÌ¤¹¤ë¡Ö¥¢¥¤¥Æ¥à¡×

8月10日発売の「週刊文春」(文藝春秋)が、なにわ男子・西畑大吾(26)と読売テレビアナウンサー・足立夏保(24)の熱愛をスクープした。同誌によると、足立アナの住むマンションで一夜を過ごした西畑は、帰り際に“金髪のウィッグ”を被っていたとのこと。“変装をして女性の家を出る”という異例の姿を激写され、ジャニーズファンの間に激震が走った。

記事によれば、西畑が足立アナの自宅を訪れたのは7月30日の夜。大阪でのコンサート終了後、タクシーで付近までやって来た彼は、警戒しながらも裏口からマンションに入っていったという。

「記事内では、足立アナを知る関係者が2人の出会いについて語っています。彼女が大学生の時、共有の知人を介して知り合ったそうで、『まもなく真剣交際に発展して、交際期間は一年半ほど』(原文ママ、以下同)とコメントしていました。西畑はコンサートで大阪に滞在しているタイミングだったため、帰京前に足立アナの部屋へ向かったのでしょう」(芸能ライター)

そして、約12時間後の31日午前10時頃、西畑は件のマンションを後に。前夜と同じ帽子を被っていたものの、その下には「金色のボブヘアーが揺れていた」とか。同誌がジャニーズ事務所に問い合わせると、足立の家では複数の友人とパーティーをしていたと説明。「そのパーティーグッズの一つにこのウィッグがあり、つけて出てしまいました」と回答したが……。記事内容がネット上に広まると、「事務所の言い訳が苦しすぎる」と失笑が漏れた。

一方、ジャニーズファンは金髪ウィッグだけでなく、西畑の服装にも注目。「文春」にマンションへの出入りを撮られた際、西畑は黒いバケットハットを被っていたのだ。実は、過去に女性絡みのスキャンダルを報じられたTravis Japan・吉澤閑也、ジャニーズJr.内ユニット・美 少年・佐藤龍我、Aぇ! group・福本大晴、7 MEN 侍・本郄克樹らも“バケハ”を着用していたのだった。

「佐藤、福本、本郄の熱愛はニュースサイト『文春オンライン』がスクープ。佐藤は女優・鶴嶋乃愛の自宅に何度も“お泊り”していたという記事(’20年12月)でしたが、『12月11日、昼過ぎ鶴嶋の家を出た佐藤』とキャプションがついている写真で、黒いバケハを被っていました。

また、’21年3月に福本が、’22年8月には本郄が『文春オンライン』に女性とのデートをキャッチされているのですが、いずれも黒いバケハを愛用していたんです」(前出・芸能ライター)

さらに、昨年3月に「フライデー」はTravis Japan・吉澤が、年上の美容師・Aさんと4年にわたって交際していると報道。彼女と距離をとって歩く場面で、吉澤も黒いバケハを身に着けていたのだ。こうした前例により、SNS上のジャニーズファンの間で、

〈熱愛が出るジャニーズ、みんな黒バケハを被ってる

〈ジャニーズはもう黒バケハを被らないで〉

〈ジャニーズは黒バケハを禁止したほうがいい。これはもう“黒バケハの呪い”だよ〉

と話題になっているのだ。単純にバケハ自体が流行しているため仕方のないことだが、ファンにとっては負の感情を抱くアイテムの1つとなってしまった。

また、西畑に関しては、マンションへ向かう際に着ていたTシャツにも一部の人々が反応しているという。この時、彼はリュックを背負っているが、よく見ると胸元に「M」や「B」といった英字のロゴが見えるのだ。

「これは、人気YouTuber・東海オンエアのメンバーであるゆめまるのアパレルブランド『BARK AT THE MOON』のTシャツではないかと言われています。確かに、ブランドの販売サイトを確認してみると、『【BARK AT THE MOON】Logo-tee HOLD MY BEER』という商品と西畑のTシャツは酷似していました。西畑は東海オンエアのファンを公言していますからね」(前出・芸能ライター)

今後、女性と逢瀬するジャニーズタレントは、服装にも気を配るべきかもしれない。