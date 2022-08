セガは8月12日、2022年10月27日発売予定のゲーム機「メガドライブミニ2」の追加収録タイトルを発表した。今回の追加は11タイトルとなる。メガドライブミニ2の価格は10,978円。

メガドライブミニ2

メガドライブミニ2は、令和初のゲーム機として話題となったミニハード「メガドライブミニ」に続く新ハード。本体デザインは「メガドライブ2」を模したものとなっている。

8月11日に配信された「メガドライブミニ2〜光と闇の行方〜」にて、新たに11タイトルを発表。現在は44タイトルを発表済みで、最終的には50タイトル以上を収録する予定だ。なお残りの収録タイトルは、8月19日に配信予定の「メガドライブミニ2〜誓いの場所〜」で公開予定。今回新たに発表されたタイトルは以下の通り。

エコー・ザ・ドルフィンCD(1995年2月24日/セガ)

ゲイングランド(1991年1月3日/セガ)

ソーサリアン(1990年2月24日/セガ)

ファンタシースターII 還らざる時の終わりに(1989年3月21日/セガ)

闘技王 キングコロッサス(1992年6月26日/セガ)

ポピュラス(1991年8月9日/セガ)

三國志III(1992年11月8日/メガCD版1993年4月23日/光栄)

天下布武〜英雄たちの咆哮〜(1991年12月28日/ゲームアーツ)

電忍アレスタ(1992年11月27日/コンパイル)

真・女神転生(1994年2月25日/シムス)

ビューポイント(2022年10月27日/サミー)(※ボーナスタイトル)

エコー・ザ・ドルフィンCD(c)SEGA

ゲイングランド(c)SEGA

ソーサリアン(c)Nihon Falcom CorporationREPROGRAMMED GAME (c)SEGA

ファンタシースターII 還らざる時の終わりに(c)SEGA

闘技王 キングコロッサス(c)SEGA(c)荻野真

ポピュラス(c)1989, 2022 Electronic Arts Inc.Populous is a trademark of Electronic Arts Inc.

三國志III(c)1992 コーエーテクモゲームス All rights reserved.

天下布武〜英雄たちの咆哮〜(c)GAME ARTS

電忍アレスタ(c)M2 Co., Ltd.

真・女神転生(c)ATLUSSEGA All rights reserved.

ビューポイント(c)SEGA

○メガドライブミニ2 発表済み収録タイトル

シルフィード(1993年7月30日/ゲームアーツ)

シャイニング・フォースCD(1994年7月22日/セガ)

ソニック・ザ・ヘッジホッグCD(1993年9月23日/セガ)

夢見館の物語(1993年12月10日/セガ)

ぽっぷるメイル(1994年4月1日/セガ)

バーチャレーシング(1994年3月18日/セガ)

ボナンザ ブラザーズ(1991年5月17日/セガ)

シャイニング&ザ・ダクネス(1991年3月29日/セガ)

サンダーフォースIV(1992年7月24日/テクノソフト)

まじかる☆タルるートくん(1992年4月24日/セガ)

ファンタジーゾーン(2022年10月27日/セガ)

アウトラン(1991年8月9日/セガ)

アフターバーナーII(1990年3月23日/セガ)

ナイトストライカー(1993年5月28日/タイトー)

ニンジャウォーリアーズ(1993年3月12日/タイトー)

スターブレード(1994年10月28日/ナムコ)

スプラッターハウス PART2(1992年8月4日/ナムコ)

ふしぎの海のナディア(1991年3月19日/ナムコ)

メガパネル(1990年11月22日/ナムコ)

イチダントアール(1995年1月13日/セガ)

コラムスIII 対決! コラムスワールド(1993年10月15日/セガ)

スターモビール(2022年10月27日/マインドウェア)

エイリアンソルジャー(1995年2月24日/セガ)

タツジン(1989年12月9日/タツジン)

ファイナルファイトCD(1993年4月2日/セガ)

スーパーストリートファイターII ザ ニューチャレンジャーズ(1994年6月25日/カプコン)

餓狼伝説2 新たなる闘い(1994年6月24日/タカラ)

ああ播磨灘(1993年9月3日/セガ)

ぎゅわんぶらあ自己中心派 片山まさゆきの麻雀道場(1990年12月14日/ゲームアーツ)

ルナ ザ・シルバースター(1992年6月26日/ゲームアーツ)

ルナ エターナルブルー(1994年12月22日/ゲームアーツ)

ワンダーメガコレクション(1992年4月1日/セガ)

三輪サンちゃん(2022年10月27日/セガ)

※「スターブレード」「スプラッターハウス PART2」「ふしぎの海のナディア」「メガパネル」のメーカー(ナムコ)は、現在のバンダイナムコエンターテインメント。