¥Ù¡¼¥·¥¹¥È¤Î¥¢¥À¥à¡¦¥Ë¡¼¥ê¡¼¡ÊAdam Neely¡Ë¤È¥É¥é¥Þ¡¼¤Î¥·¥ç¡¼¥ó¡¦¥¯¥é¥¦¥À¡¼¡ÊShawn Crowder¡Ë¤«¤éÀ®¤ë¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Î¥¤¥ó¥¹¥È¥æ¥Ë¥Ã¥È¡¢¥µ¥ó¥²¥¤¥¶¡¼¡ÊSungazer¡Ë¡£¥¸¥ã¥º¡¢¥Õ¥å¡¼¥¸¥ç¥ó¡¢¥í¥Ã¥¯¡¢¥×¥í¥°¥ì¡¢¥á¥¿¥ë¡¢¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥Ë¥Ã¥¯¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¤Ê¤É¤ò¼«ºß¤ËÍ»¹ç¤µ¤»¤¿¡¢¡É¥¸¥ã¥º±éÁÕ²È¤Ë¤è¤ë¥¸¥ã¥º¤é¤·¤¯¤Ê¤¤¥µ¥¦¥ó¥É¡É¤òÌÄ¤é¤¹°ÛÃ¼¥Ð¥ó¥É¤¬¡¢5·î23Æü¡Ê¶â¡Ë¤ËÅìµþ¡¦Âå´±»³UNIT¤Ç½éÍèÆü¸ø±é¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£¤³¤Î¸ø±é¤Ë¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼