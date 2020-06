散歩中、川に近づいた飼い犬が突如現れた ワニ に襲われた。水中に引きずり込まれそうになった愛犬を咄嗟に助けようとした飼い主の男性はワニと水中で格闘、壮絶な綱引き状態になったものの最終的に無事飼い犬を助け出すことができた。『Insider』『Fox News』などが伝えている。米フロリダ州ウェズレーチャペル(Wesley Chapel)に住む退役軍人のトレント・ツイードデールさん(Trent Tweddale)は6月8日、6歳のレスキュー犬“ロキ(Loki)”と一緒に自身の農園を散歩していた。川沿いに差し掛かると、ロキは前足の肉球が水に浸るくらいまで川に近づいた。すると突然、3.5〜4メートルほどの大きなワニが現れてロキに噛みつくと、そのまま水中に引きずり込もうとした。元軍人であるトレントさんは素早くロキの首輪を掴み、ワニから引き離そうとした。トレントさんは「引っ張り合っている間、ワニはロキを離そうとしなかったので、私は一度ロキの首輪から手を放しました。膝が濡れるくらいまで川の中に入っていき、ロキを離すまでワニの頭を殴り続けました」と話しており、必死にロキを助けようとした様子がうかがえる。奮闘の末にようやくワニが諦めてロキを離し、救出することができた。トレントさんは奇跡的に小さなかすり傷のみで済んだが、ロキは前足に大きなケガをしてしまった。トレントさんは「ロキの前足はワニに噛まれたことでズタズタになり、皮一枚で繋がっているだけでした」と明かしている。ロキはすぐに病院に運ばれると、金属のプレートとボルトを前足に入れる緊急手術が行われた。この事故の後、トレントさんはフロリダ州の魚類野生生物保護委員会(Florida Fish and Wildlife Conservation Commission)に連絡してアドバイスを受けたそうで、ロキを襲ったワニを捕まえようと計画している。トレントさんは針の先に鶏肉を付けたオリジナルのトラップを既に設置しているが、まだワニがこのトラップにかかった様子はないという。「愛するロキのために、あらゆる手段を使ってこのワニを捕まえるよ」とトレントさんは話している。画像は『Insider 2020年6月13日付「A Florida man punched an alligator in the face to save his dog from being attacked」(WFLA)』『WFLA 2020年6月10日付「‘I’d fight tooth and nail for him’: Wesley Chapel man fights off gator to save dog」』のスクリーンショット(TechinsightJapan編集部 iruy)