三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ、三井住友フィナンシャルグループ、みずほフィナンシャルグループなどメガバンクが全般地合い悪に抗して揃って上値追い態勢を強めている。三菱ＵＦＪは前日に続き上場来高値を更新したほか、三井住友ＦＧ、みずほＦＧともに２月１２日以来の年初来高値更新となり、いずれも実質的な青空圏に突入している。 今月１５～１６日の日程で行われる日銀の金融政策決定