カインズは6月3日から、人気商品や季節商品を中心におトクに買い物を楽しめる期間限定のセール企画「2026年 お客様感謝祭」を開始した。レンジで楽チングリルプレート同セールは、第1弾が6月3日〜15日、第2弾が6月17日〜29日と、2回に分けて実施する。店頭とオンラインショップそれぞれにおいて、日用品から家電、趣味用品まで数量限定・期間限定のセールを展開する。店頭では、「ソフトパックティシュー／ボックスティシュー(5