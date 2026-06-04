人気アイドルグループ「嵐」のメンバー松本潤さんが、ほかのメンバーに渡したとされる徳川家康のイラストが描かれた「ポチ袋」がＳＮＳ上で話題となり、岐阜県美濃市の和紙製品製造会社のオンラインサイトでは欠品状態が続いている。ポチ袋を製造販売しているのは美濃市の和紙製品製造会社「シイング」。５月３１日の嵐の最終公演で、松本さんが「とくがわまいぞうきん」と書かれたポチ袋をメンバーに渡したことが明かされたと