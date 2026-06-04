レアル・マドリードが、アーセナルに所属するイタリア代表DFリッカルド・カラフィオーリの獲得を検討しているようだ。3日、移籍市場に精通するファブリツィオ・ロマーノ氏が伝えている。レアル・マドリードについては、リヴァプールをフリーで退団するフランス代表DFイブライマ・コナテ、インテルに所属するオランダ代表DFデンゼル・ダンフリースの獲得に迫っていると報じられている。しかし、レアル・マドリードはさらなるD