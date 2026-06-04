サントリーでは、チューハイ、ハイボール、レモンサワー、ジンソーダなどのRTDに注力している。今年は10月の酒税改正を念頭に、基幹ブランドの強化、ビールユーザーの買い回り促進、若年層の需要創造にも本腰を入れていく構えだ。○RTDの進捗状況は？サントリーでは、RTD（＝Ready To Drinkの略。栓を開けてすぐ飲める手軽な酒）について「自由度が高く、クリエイティブで、バラエティ豊かな味わい」が魅力と捉えている。サントリ