FIFAワールドカップ2026に向け、新たなヘアスタイルとヘアカラーで登場した塩貝健人。出国前に行きつけの理容室『BARBER TRIBE（明大前店）』で仕上げてもらい、メキシコ入りした。新ヘアスタイルのモチーフとして明かしたのは、人気漫画『スラムダンク』の宮城リョータだ。「パーマをかけたかったのと、（宮城リョータ風の）髪色にしようと思ったんですけど、赤はあまり綺麗に色が入らないので」と、オリジナルの白メッシュを