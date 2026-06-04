テレビ朝日系「報道ステーション」（月〜金曜午後9時54分）の大越健介キャスターは3日夜の放送で、高市早苗首相が衆院選でも目指す考えを表明した飲食料品の消費減税について言及した。大越氏は「あえて申します」として、財政規律の観点から強い疑問を呈し、実施に踏み切る明確な説明がなされない限り「壮大なバラマキという批判がついて回ることは避けられない」と強い調子で言い切った。高市首相は今年2月の衆院選で、飲食料品