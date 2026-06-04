お笑いコンビ・レインボーのジャンボたかおが５月３０日付で自身のＳＮＳを更新。同日放送されたＴＢＳ系『イロモネアスピンオフ特番極限ものまねバトル！ザ・マネモネア』のオフショットを公開した。「リアル紅しょうが」と投稿。ジャンボは熊元プロレスに、相方の池田直人は稲田美紀に扮（ふん）し、お笑いコンビ・紅しょうがを完全再現した姿を披露した。この投稿にファンからは「激似すぎるｗｗｗ」「しっかり見ても