紫外線や冷房の影響で、肌の水分不足が一気に気になりやすくなるこれからの季節。特に40代以降は、「保湿しているのに乾く」「夕方になると肌がしぼむ」と感じる人も少なくありません。そんな時期こそ取り入れたいのが、“気兼ねなくたっぷり使える”高保湿化粧水。今回は￥3,000以下で購入できるのに成分もしっかり優秀なアイテムを厳選して紹介します。シミ予防も保湿も欲張りたいなら美白ケアも保湿も両立したい人におすすめな