「ノーヒット投球中の投手が交代させられることを選手たちはどう受け止めるのか」ドジャースのミゲル・ロハス内野手が、今季5勝目を挙げながら6回無安打で降板した大谷翔平投手について言及した。地元スポーツラジオ局「97.1 The Fan LA」に出演し、ノーヒットノーランの可能性が残る中での交代について自身の考えを語った。大谷は5月27日（日本時間28日）の本拠地ロッキーズ戦で先発し、6回99球を投げて無安打1失点、7奪三振