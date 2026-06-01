1日未明、名古屋市中川区で住宅が全焼する火災があり、住人とみられる高齢の男女2人が死亡しました。 消防によりますと、午前0時すぎ、中川区尾頭橋で、「住宅が燃えている」と119番通報がありました。 消防車両など20台以上が出動し、火はおよそ6時間半後に消し止められましたが、木造2階建ての住宅が全焼しました。 警察によりますと、住宅から男性1人と女性1人が意識不明の状態で見つかり、病院に搬送されまし