気象台は、1日午前6時03分に、暴風警報を名護市、国頭村、大宜味村、東村、今帰仁村などに発表しました。沖縄本島地方では、暴風に警戒してください。【暴風（雪）警報（発表中）】■那覇市●暴風警報■宜野湾市●暴風警報■浦添市●暴風警報■名護市●暴風警報【発表】■糸満市●暴風警報■沖縄市●暴風警報■豊見城市●暴風警報■うるま市●暴風警報■南城市●暴風警報■国頭村●暴風警報【発表】■大宜味村●暴風警報【発表】■