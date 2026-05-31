女優の寺島しのぶ（53）が30日、自身のインスタグラムを更新。長男で歌舞伎俳優の尾上眞秀（13）とともに、歌舞伎俳優の中村橋之助（30）と元乃木坂46で女優の能條愛未（31）の披露宴へ出席したことを報告した。「眞秀と2人で橋之助さんの結婚式へ」とつづり、黒のドレスを着用した自身と、蝶ネクタイをした正装の眞秀とのツーショットを披露した。「なんか、忘れていたものがむくむくしてきてキュンキュンしましたおめで