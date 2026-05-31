女優の寺島しのぶ（53）が30日、自身のインスタグラムを更新。長男で歌舞伎俳優の尾上眞秀（13）とともに、歌舞伎俳優の中村橋之助（30）と元乃木坂46で女優の能條愛未（31）の披露宴へ出席したことを報告した。

「眞秀と2人で橋之助さんの結婚式へ」とつづり、黒のドレスを着用した自身と、蝶ネクタイをした正装の眞秀とのツーショットを披露した。

「なんか、忘れていたものがむくむくしてきてキュンキュンしました おめでとうございました」とつづった。

「眞秀くんが年々…というより日に日にカッコよくなっている気がします。眞秀くんの結婚式なんて日がきたら、キュンキュンどころじゃないんじゃないですか？！」というコメントに、寺島は「乃木坂さんの方へ行こう行こうとする眞秀に思春期とローランの血を見ました」と息子の意外な素顔を暴露する場面も。

これらの投稿に、「眞秀くんも、ずいぶん成長されましたね」「素敵なママと伸びやかな男の子、やはり国際的スケールの大きさ」「美しい親子」「カッコイイ男の子になりましたね。将来が楽しみですね」などの声が寄せられている。

橋之助と能條は30日に東京・紀尾井町のホテルニューオータニで挙式・披露宴を行い、各界の関係者1000人が祝福した。

寺島は2007年にフランス人のアートディレクター、ローラン・グナシア氏と結婚。12年9月、眞秀を出産した。