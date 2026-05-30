いまや世界的なサッカー選手へと成長した三笘薫。そんな彼も、大学入学時はほとんど試合に出られない不遇の時期を経験していた。数々の名選手を育てた筑波大学サッカー部の監督が、コーチングの極意を明かす。※本稿は、筑波大学蹴球部監督の小井土正亮『「教える」を手放す 人とチームの自律を引き出すコーチング』（ディスカヴァー・トゥエンティワン）の一部を抜粋・編集したものです。才能を生かすも殺すもティーチング次第