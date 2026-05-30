「葵Ｓ・Ｇ３」（３０日、京都）５番人気のデアヴェローチェ（牝３歳、栗東・上村）が、好位から鮮やかに抜け出して重賞初制覇を飾った。２着は６番人気のヒシアイラ、３着には３番人気のタマモイカロスが入った。勝ち時計は１分７秒６（良）。殊勲の北村友は「前に僕が乗せてもらったときの追い切りでも軽い走りをするすごくいい馬と感じていたんですが、その時は千六が長かったのかいい脚が使えませんでした。きょうは少し