●親子、仕事、恋の気配が一つの回に重なる 夫を亡くし、一人息子のために生きてきた母が、少しずつ“自分の人生”を取り戻していく――。永作博美主演のTBSドラマ『時すでにおスシ!?』が、REVISIOの週間番組ランキング(5月18日〜24日)で個人全体1位、コア視聴層5位に入った。鮨アカデミーを舞台にした“第二の人生”の物語が、中盤に入ってさらに注目を集めている。永作博美＝『時すでにおスシ!?』6月2日放送の第9話より(C)TBS