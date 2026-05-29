元女優堀北真希さんの実妹でモデルの奈々未（31）が29日、インスタグラムを更新。沖縄・西表島のビーチでの様子を公開した。投稿された動画では青空の下、砂浜でビキニ姿で両腕を広げるポーズを披露。黒い帽子にサングラスを着用し、南国の美しい自然を背景にリラックスした表情を見せている。「西表島絶対にまた来たいと思っていた場所」とつづった。ハッシュタグ「#nanami_trip」が添えられ、旅行を楽しんでいる様子がうかがえ