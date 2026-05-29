NEWSのメンバーであり、芸能界屈指のファッションラバーとして知られる増田貴久さん。自らディレクションを手掛ける初のファッションブランド「Yellow by TAKAHISA MASUDA」が、5月29日よりZOZOTOWN限定で販売開始されました。本ブランドは、ファッションEC「ZOZOTOWN」とLINEヤフーによる共同プロデュースプロジェクト「TAKAHISA MASUDA × ZOZOTOWN」の一環として実現したもの。発売を記念して行われた発表会には増田さん本人が