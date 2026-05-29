2024年夏に公開され、日本人の癒やしの場である温泉に凶暴なサメが出現するという斬新な設定で話題を呼んだサメ映画『温泉シャーク』。その続編となる『温泉シャーク2 九州大決戦』に、声優の安元洋貴が参加していることが発表された。“人類の運命を握る”重要な声を担当する。【動画】『温泉シャーク2 九州大決戦』30秒予告映像また、声優としてだけでなく音楽ユニット・SparQlewのメンバーとしても活躍する堀江瞬がナレーシ