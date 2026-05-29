『温泉シャーク2』安元洋貴＆堀江瞬が参戦 九州にサメ襲来30秒予告映像解禁
2024年夏に公開され、日本人の癒やしの場である温泉に凶暴なサメが出現するという斬新な設定で話題を呼んだサメ映画『温泉シャーク』。その続編となる『温泉シャーク2 九州大決戦』に、声優の安元洋貴が参加していることが発表された。“人類の運命を握る”重要な声を担当する。
【動画】『温泉シャーク2 九州大決戦』30秒予告映像
また、声優としてだけでなく音楽ユニット・SparQlewのメンバーとしても活躍する堀江瞬がナレーションを務める30秒予告編映像も解禁された。劇中のあるシーンにもゲスト出演する。
本作の舞台は、九州・熊本県小国町（おぐにまち）。九州各地でロケを敢行し、九州全土を巻き込んだ壮絶バトルが展開される。主人公・速見天満を演じるのは、柴田瑠歌、天満の祖父に勝野洋、前作から金子清文、内藤正記、藤村拓矢、中西裕胡、椎名すみや、青柳尊哉（声の出演）、板倉光隆（声の出演）らの続投が発表されている。脚本・監督は、井上森人が務める。
予告映像では、九州各地に突如として現れる無数の凶暴ザメによって、人々がパニックに陥る様子が描かれる。堀江の重厚なナレーションが加わり、B級サメ映画でありながら壮大なスケール感と緊張感を漂わせる仕上がりとなっている。
堀江は前作『温泉シャーク』を劇場で鑑賞したことがきっかけで作品のファンになったという。安元にも「この映画、ヤバいですよ」と勧めたことで、安元も作品の虜になったそうだ。その経緯を知った製作陣が2人にオファーしたところ快諾。今回のサプライズ参戦が実現した。
安元は「熱海（劇中では暑海）から、ついにサメが九州へと上陸しました。九州が一体どうなってしまうのか。僕自身も完成版を楽しみにしていますし、皆さんもぜひ、この熱量を劇場で浴びてください」とコメント。
堀江も「前作を劇場で鑑賞した時に衝撃だったのが、本当にみんな我慢せず吹き出しまくっていたことなんです（笑）。今回の続編も、“他では味わえない映画体験”ができる作品になっていると思いますので、ぜひお楽しみに」と期待をあおった。
前作からさらにスケールアップし、今度は九州全土を舞台に無数のサメが襲来する『温泉シャーク2 九州大決戦』は9月4日、“九州の日”に全国公開予定。
【動画】『温泉シャーク2 九州大決戦』30秒予告映像
また、声優としてだけでなく音楽ユニット・SparQlewのメンバーとしても活躍する堀江瞬がナレーションを務める30秒予告編映像も解禁された。劇中のあるシーンにもゲスト出演する。
予告映像では、九州各地に突如として現れる無数の凶暴ザメによって、人々がパニックに陥る様子が描かれる。堀江の重厚なナレーションが加わり、B級サメ映画でありながら壮大なスケール感と緊張感を漂わせる仕上がりとなっている。
堀江は前作『温泉シャーク』を劇場で鑑賞したことがきっかけで作品のファンになったという。安元にも「この映画、ヤバいですよ」と勧めたことで、安元も作品の虜になったそうだ。その経緯を知った製作陣が2人にオファーしたところ快諾。今回のサプライズ参戦が実現した。
安元は「熱海（劇中では暑海）から、ついにサメが九州へと上陸しました。九州が一体どうなってしまうのか。僕自身も完成版を楽しみにしていますし、皆さんもぜひ、この熱量を劇場で浴びてください」とコメント。
堀江も「前作を劇場で鑑賞した時に衝撃だったのが、本当にみんな我慢せず吹き出しまくっていたことなんです（笑）。今回の続編も、“他では味わえない映画体験”ができる作品になっていると思いますので、ぜひお楽しみに」と期待をあおった。
前作からさらにスケールアップし、今度は九州全土を舞台に無数のサメが襲来する『温泉シャーク2 九州大決戦』は9月4日、“九州の日”に全国公開予定。