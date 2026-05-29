今春に日本テレビを退社し、フリーアナウンサーとなった岩田絵里奈さん。現在30歳、anan世代の彼女の気になる美肌&美髪ケアを伺いました。自分の肌と向き合い知ることで、最適なケアをこの4月から、フリーアナウンサーに転身した岩田絵里奈さん。毛穴レスで見るからにスベスベのお肌は、見惚れるほどの美しさ！── 今までに、肌に関する悩みなどありましたか？思春期にもニキビができたり肌が荒れることはほとんどありません