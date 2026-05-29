TVerは、2026年5月をもって活動を終了する人気グループ・嵐が過去に出演した名作ドラマを集めた特集「ARASHI Collection」Part3を開始。併せて嵐が5人揃って主演を務めたドラマ「最後の約束」を配信開始した。同作はTVerおよび動画配信サービスで初配信となる。 デビューから長きにわたって多くの人に寄り添い、時代を彩ってきた彼らの軌跡。嵐とともに笑い、涙し、成長してきた方々にとっても、それぞれの