5月21日、自民党所属国会議員や秘書らが参議院会館内の続々と講堂に集まっていた。前方には、麻生太郎副総裁や加藤勝信前財務相、萩生田光一幹事長代行、小林鷹之政調会長、松山政司参院議員会長が座り、会場の盛況ぶりを眺めていた。この日開催されたのは、自民党の議員連盟「国力研究会」の初会合。現在417人いる自民党所属国会議員のうち、8割以上にあたる347人が加入したという同会だが、発足にはどういった背景があったのか。