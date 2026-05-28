（台北中央社）台湾高速鉄道（高鉄、新幹線）の史哲（してつ）董事長（会長）は27日、新型車両導入に向けて、早ければ来年1月にも大規模なダイヤ改正を実施する予定だと明らかにした。台中駅（中部・台中市）以北と混雑時間帯の輸送力増強に力を入れたい考えを示した。高鉄は、新型車両N700STの導入に向けた準備を進めている。現在は日本で製造が行われており、第1編成は8月に台湾に到着する見通し。営業運転開始は来年7月を予定し