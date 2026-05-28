27日夜、新潟市秋葉区でイノシシの目撃がありました。 イノシシが目撃されたのは、新潟市秋葉区秋葉2丁目です。警察によりますと27日午後8時すぎ、付近住民から「道路を走るイノシシ1頭を目撃した」と通報がありました。体長は約1mだったということです。 目撃された付近は住宅地で、秋葉警察署は区役所へ通報し付近住民への呼びかけと警戒活動を実施しています。