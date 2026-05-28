All About ニュース編集部では、2026年4月22〜27日の期間、全国10〜60代の男性229人を対象に、20代俳優に関するアンケートを実施しました。その中から、「横顔が美しいと思う20代女性俳優」ランキングの結果をご紹介します。【5位までの全ランキング結果を見る】2位：中条あやみ／42票1997年生まれ、大阪府出身の俳優・モデルです。2015年のポカリスエットのCMで話題を集め、キリン「午後の紅茶」や「キリン一番搾り 糖質ゼロ」、G