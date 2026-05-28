来月開幕するサッカーのワールドカップでチケット販売をめぐる問題が浮上し、ニューヨーク州などがFIFA＝国際サッカー連盟への調査に乗り出しました。【映像】米・ニュージャージー州のW杯会場ニューヨーク州のジェームズ司法長官とニュージャージー州のダベンポート司法長官は27日、ワールドカップのチケット販売に関する調査のため、FIFAに対して召喚状を送付したと発表しました。FIFAは最初のチケット販売後に新たなプレ