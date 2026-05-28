ロシア軍のミサイル攻撃を受けた建物＝24日、ウクライナ・キーウ（AP＝共同）【キーウ共同】ロシアの侵攻を受けるウクライナのゼレンスキー大統領は米国のトランプ大統領と議会に、弾道ミサイルを迎撃できる防空システム「パトリオット」のミサイル供与を求める書簡を送付した。ウクライナ大統領顧問が27日、共同通信に明らかにした。ロシアの弾道ミサイル攻撃により各地で大きな被害が出ており、防空網強化が急務となっている。