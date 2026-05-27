「原作デビュー100周年記念 くまのプーさん展」が阪急うめだ本店で2026年5月27日（水）〜6月8日（月）に開催。この記事の完全版を見る【動画・画像付き】会場では、プーさんの限定グッズも発売されます。プーさん100周年の貴重なイベントプーさんは、1926年に原作が発売されて100周年を迎えます。これを記念して、原作とディズニーの両方のプーさんの魅力が詰まった「くまのプーさん展」が巡回しています。100年前のイギリスの雰囲