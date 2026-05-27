「原作デビュー100周年記念 くまのプーさん展」が阪急うめだ本店で2026年5月27日（水）〜6月8日（月）に開催。

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会場では、プーさんの限定グッズも発売されます。

プーさん100周年の貴重なイベント

プーさんは、1926年に原作が発売されて100周年を迎えます。

これを記念して、原作とディズニーの両方のプーさんの魅力が詰まった「くまのプーさん展」が巡回しています。

100年前のイギリスの雰囲気の中で原作の挿絵を見られる貴重な展示。

ディズニーアニメーションのプーさんの資料を見られ、100エーカーの森ではプーさんとのフォトスポットで写真も撮れます。

限定グッズがもらえる、グッズ付き入場チケットも販売されています。

イベント限定グッズが新登場

会場では、入場者しか買えないグッズ売店も併設。

阪急うめだ本店から発売される、限定グッズも登場します。

タータンチェック柄がおしゃれなラウンドポーチやトートバッグが新登場。

風船につかまったプーさんのチェーンがついたトートバッグは、イベントでしか手に入りません。

ほかにも、プーさん100周年を記念したグッズが多数販売されます。