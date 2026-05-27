【ディズニー】開催中「プーさん展」に“会場限定グッズ”が充実！可愛すぎバッグ＆ポーチなど【どれ買う？】
「原作デビュー100周年記念 くまのプーさん展」が阪急うめだ本店で2026年5月27日（水）〜6月8日（月）に開催。
会場では、プーさんの限定グッズも発売されます。
プーさん100周年の貴重なイベント
プーさんは、1926年に原作が発売されて100周年を迎えます。
これを記念して、原作とディズニーの両方のプーさんの魅力が詰まった「くまのプーさん展」が巡回しています。
100年前のイギリスの雰囲気の中で原作の挿絵を見られる貴重な展示。
ディズニーアニメーションのプーさんの資料を見られ、100エーカーの森ではプーさんとのフォトスポットで写真も撮れます。
限定グッズがもらえる、グッズ付き入場チケットも販売されています。
イベント限定グッズが新登場
会場では、入場者しか買えないグッズ売店も併設。
阪急うめだ本店から発売される、限定グッズも登場します。
タータンチェック柄がおしゃれなラウンドポーチやトートバッグが新登場。
風船につかまったプーさんのチェーンがついたトートバッグは、イベントでしか手に入りません。
ほかにも、プーさん100周年を記念したグッズが多数販売されます。