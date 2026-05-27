人気ドラマシリーズ『正直不動産』がお茶の間からスクリーンへ！ 2022年放送のシーズン1から出演を続ける、福原遥さんにインタビュー。本シリーズへの想いを伺いました。今回もおうちに帰ってきたような居心地の良さがありました地鎮祭の準備中、ある祠を壊した祟りで嘘がつけない体質になった不動産営業マンの奮闘を描く人気ドラマシリーズ『正直不動産』が映画になってカムバックする。「シーズン1の放送から約4年。その間シーズ