レノボ・ジャパンは5月27日、FIFA World Cup 2026に向けた日本独自キャンペーンとして、「技術がゲームを変える。」と題した施策を発表した。LenovoはFIFA World Cup 2026における公式テクノロジーパートナーを務めている。Lenovo×『キャプテン翼』で日本独自プロモーション展開、FIFA公式テクノロジーパートナーテレビCMから体感型OOH、パブリックビューイングなど多面的な施策を通じて、レノボのテクノロジーがもたらす新しいサ