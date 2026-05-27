NPB(日本野球機構)は27日、7月28日と29日に行われるプロ野球オールスターゲームのファン投票の第3回中間発表を行いました。前回の発表から外野手部門でソフトバンクの周東佑京選手が3位にランクイン。4位の近藤健介選手と181票差となっています。DH部門の日本ハム・レイエス選手が5万7196票でパ・リーグ全体トップ。3塁手部門のソフトバンク・栗原陵矢選手と外野手1位の日本ハム・万波中正選手が5万票突破となっています。ファン投