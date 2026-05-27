【球宴ファン投票】周東佑京が181票差で外野手3位ランクイン〈パ・リーグ第3回中間発表〉
NPB(日本野球機構)は27日、7月28日と29日に行われるプロ野球オールスターゲームのファン投票の第3回中間発表を行いました。
前回の発表から外野手部門でソフトバンクの周東佑京選手が3位にランクイン。4位の近藤健介選手と181票差となっています。
DH部門の日本ハム・レイエス選手が5万7196票でパ・リーグ全体トップ。3塁手部門のソフトバンク・栗原陵矢選手と外野手1位の日本ハム・万波中正選手が5万票突破となっています。
ファン投票は6月28日が投票締め切りとなり、7月7日に最終結果が発表されます。
▽パ・リーグ ファン投票 第3回中間発表
【先発投手】
1位 平良海馬（西武）21,885票
2位 伊藤大海（日本ハム）19,308票
3位 エスピノーザ（オリックス）14,352票
【中継投手】
1位 椋木蓮（オリックス）29,651票
2位 甲斐野央（西武）25,541票
3位 鈴木昭汰（ロッテ）23,450票
【抑え投手】
1位 マチャド（オリックス）43,980票
2位 岩城颯空（西武）25,789票
3位 横山陸人（ロッテ）20,368票
【捕手】
1位 田宮裕涼（日本ハム）38,971票
2位 若月健矢（オリックス）27,596票
3位 小島大河（西武）20,143票
【一塁手】
1位 ネビン（西武）48,332票
2位 清宮幸太郎（日本ハム）46,486票
3位 ソト（ロッテ）21,264票
【二塁手】
1位 太田椋（オリックス）45,283票
2位 小川龍成（ロッテ）29,517票
3位 牧原大成（ソフトバンク）26,190票
【三塁手】
1位 栗原陵矢（ソフトバンク）54,999票
2位 郡司裕也（日本ハム）26,041票
3位 宗佑磨（オリックス）23,476票
【遊撃手】
1位 村林一輝（楽天）29,075票
2位 水野達稀（日本ハム）25,755票
3位 紅林弘太郎（オリックス）24,698票
【外野手】
1位 万波中正（日本ハム）53,745票
2位 西川史礁（ロッテ）46,893票
3位 周東佑京（ソフトバンク）44,150票
4位 近藤健介（ソフトバンク）43,969票
5位 西川龍馬（オリックス）36,029票
1位 レイエス（日本ハム）57,196票
2位 柳田悠岐（ソフトバンク）35,277票
3位 森友哉（オリックス）17,744票