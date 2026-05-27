【モデルプレス＝2026/05/27】お笑いタレントのイモトアヤコが5月26日、自身のInstagramストーリーズを更新。彩り豊かな“朝昼ごはん”を披露し、反響を呼んでいる。【写真】「イッテQ」40歳タレント「赤、黄、緑全部入ってて彩り綺麗」ワンプレートの朝昼ごはん◆イモトアヤコ、朝昼ごはん披露イモトは「朝昼ごはん」とコメントを添え、手料理の写真を投稿。ひき肉の載ったごはん、ゆで卵、きゅうりの千切り、レタス、刻んだトマ