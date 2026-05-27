同志社国際高校の武石知華さんが亡くなった辺野古沖転覆事故で、国交省と内閣府は船を無登録のまま人を乗せて運航した容疑で、亡くなった抗議船の船長を刑事告発することに。海上保安庁も業務上過失致死傷の疑いで捜査を進めるが、文科省も同志社を現地調査。学校の責任を問う声も上がる。ジャーナリストの石戸諭氏は、辺野古沖転覆事故はいまや船長個人の責任追及にとどまらず、抗議船の運航を支えてきた運動体や、それを十分に監