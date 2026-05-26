◆日本生命セ・パ交流戦２０２６阪神０―４日本ハム（２６日・甲子園）阪神・藤川球児監督が左右のリリーバーに苦言を呈した。１点ビハインドの７回に２番手で登板した右腕・工藤が万波に投手強襲安打を許した後、細川に四球。続く打席は投手の伊藤だっただけに「四球で（走者が）出ている。結局、工藤も『投手・伊藤』が打席に入るのが見えているところで、先頭が投手強襲安打、次が四球。どちらかでアウトを取っておけば