【第14回 30 MINUTES LABEL新商品発表会】 5月26日19時より配信 BANDAI SPIRITSは、配信番組「第14回 30 MINUTES LABEL新商品発表会」にて「30MP アリス（メイド）」を発表した。12月に発売予定で、価格は6,050円。 本製品は「ブルーアーカイブ -Blue Archive-」に登場する「アリス」のメイド服姿を再現したプラモデル。立ち絵で描かれるモップや武器「スーパーノヴ