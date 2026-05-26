三井住友銀行と三井住友カードは5月26日、個人向け総合金融サービス「Olive」の最上位ランクとして「Olive Infinite」を提供開始すると発表した。すでに三井住友カードが提供する最上位カード「三井住友カード Visa Infinite」に加え、デジタル富裕層向けの金融サービスを組み合わせて提供。今まで手薄だったデジタル富裕層という「ブルーオーシャン」をターゲットにすることで、Oliveのさらなる拡大を目指す。今回のサービスも踏