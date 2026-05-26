◇パ・リーグ西武―ヤクルト（2026年5月26日神宮）交流戦の“開幕投手”を任された西武・平良海馬投手（26）が快投を見せた。ヤクルト打線を相手に6回まで無安打無失点。プロ野球史上92人目（104回目）のノーヒットノーランの期待が高まったが、7回1死からサンタナに三遊間を破る左前打を許し、偉業達成は逃した。初回先頭の長岡をいきなり遊失で塁に出すも、続く内山は見逃し三振。古賀のカウント1―2から相手がランエ