モデルでタレントのローラが24日までにInstagramを更新。美スタイル際立つ姿を披露すると、称賛の声が寄せられた。【写真】ローラ、田植えで美スタイル全開ショーパン姿が「素敵すぎる」（15枚）昨年も田植えの様子を披露し話題を呼んでいたローラ。今回の投稿では「今年の田植えが終わったよ〜」と報告。オフショルダーのトップス×ショートパンツ姿でも魅せた。投稿の中でローラは「一緒にみんなで田んぼに入りながらい