おかわり間違いなし！「豚肉×なす」の簡単おかず4選 人気の豚肉となすを使ったおかずのバリエーションをフィーチャーしました。どれも白いご飯が止まらなくなるおいしさです。 大葉でさっぱりとねぎマヨがたまらないごま油を使って香ばしく甘辛だれが白いご飯によく合うとろとろなすがおいしすぎる！絶品レシピ 人気の定番料理といえば、生姜焼き。ガッツリ食べたいときにぴったりですよね。豚肉単品で作るイメージが強いです