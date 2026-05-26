２２日、明かりがともった石家荘市新華区の正太広場。（ドローンから、石家荘＝新華社記者／楊世尭）【新華社石家荘5月26日】中国河北省石家荘市はここ数年、ナイトタイムエコノミー（夜間経済）の発展に力を入れ、商業や観光、スポーツなど優れた資源を統合することで消費を後押ししてきた。また多彩なイベントを打ち出し、飲食、ショピング、娯楽といった体験を充実させて消費の潜在力を解き放ち、都市の質の高い発展に勢いを